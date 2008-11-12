Кабмін дав кошти аеропортам «Львів», «Київ» і «Запоріжжя»

Уряд перерозподілив бюджетні кошти, передбачені в 2008 році на реконструкцію аеропортів у рамках підготовки до Євро-2012, на користь аеропортів «Львів», «Київ», «Запоріжжя» (м.Дніпропетровськ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Зокрема, за словами І.ВАСЮНИКА, в 2008 році на реконструкцію аеропорту «Львів» планується виділити 13 млн. грн., зокрема 3,580 млн. грн. – на підготовку проектної документації на реконструкцію, 2 млн. грн. – на проведення будівельних робіт і 7,230 млн. грн. – на виготовлення проектної документації на будівництво нового аеровокзалу.

«На реконструкцію аеропорту «Київ» у Жулянах ще до кінця цього року буде виділено 95 млн. грн. на завершення ремонту і реконструкцію злітно-посадочної смуги. Таким чином, після реконструкції цей аеропорт зможе приймати літаки на вимогу УЄФА», - сказав віце-прем`єр.

Крім того, за його словами, також до кінця 2008 року планується виділити 2,5 млн. грн. на виготовлення проекту з реконструкції аеропорту «Запоріжжя», який є резервним аеропортом у Дніпропетровську.