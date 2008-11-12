«Баварія» готує 15 мільйонів на покупку Тимощука

Мюнхенська «Баварія» зробить другу спробу купити капітана Санкт-Петербурзького «Зеніту» Анатолія ТИМОЩУКА, пише газета «Дело» .

Цього сезону саму титуловану команду Німеччини покине опорний півзахисник Марк Ван БОММЕЛЬ, і саме А.ТИМОЩУК, на думку баварців, як ніхто інший здатний замінити його і підсилити гру «Баварії» в центрі поля.

До активних переговорів з «Зенітом» мюнхенський клуб планує перейти в період зимового трансферного вікна. Тому перехід може бути оформлений навіть не влітку в кінці сезону, а вже у січні 2009 року.

За інформацією Bild, «Баварія» готова запропонувати «Зеніту» за українського півзахисника близько 15 мільйонів євро. Як припускає німецьке видання, швидше за все, пітерський клуб повинен погодитися на такі умови.

Нагадаємо, що влітку «Баварія» вже намагалася придбати А.ТИМОЩУКА у «Зеніту», проте переговори між клубами завершилися, не встигнувши початися. Пітерцы заявили тоді, що їх не цікавить сума, яку готові запропонувати за А,ТИМОЩУКА, оскільки найближчим часом його продаж в плани команди ніяк не входить.