Наставник збірної Норвегії викликав на матч з Україною 8 легіонерів

Головний тренер збірної Норвегії Аге ХАРЕЙДЕ оголосив список гравців, які готуватимуться до товариського поєдинку проти збірної України 19 листопада в Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ, серед них лише один новачок. Наставник викликав вісім легіонерів з чемпіонатів Англії, Італії, Франції та Нідерландів.

Склад збірної Норвегії

Воротарі: Єспен Йонсен («Стремсгодсет», 18 матчів, 0 забитих голів), Йон Кнудсен («Стабек», 2, 0).

Польові гравці: Мохаммед Абделауе (Волеренга», 1,0), Джон Кар`ю («Астон Вілла» Англія, 74, 21), Тарік Еліюнуссі («Херенвен» Нідерланди, 2, 1), Кристіан Гріндхейм («Херенвен» Нідерланди, 21, 0), Бреде Хангеланд («Фулхем» Англія, 48, 0), Хеннінг Хаугер («Стабек», 3, 0), Торстейн Хельстад («Ле Ман» Франція, 32, 9), Даніель Хольм («Волеренга», 2, 0), Том Хеглі («Тромсе», 2, 0), Йон Хейланд («Стабек», 17, 0), Тронд Ольсен («Буде/Глімт», 0, 0), Мортен Педерсен («Блекберн» Англія, 44, 8), Торе Регініуссен («Тромсе», 4, 1), Б’єрн Ріісе («Лиллестрем», 10, 1), Йон Ріісе («Рома» Італія, 75, 8), Пер Ск`єльбред («Русенборг», 6, 0), Фредрік Стремстад («Ле Ман» Франція, 6, 0), К`єтіл Вехлер («Волеренга», 5, 0).

Збірна Норвегії невдало стартувала у відбірному турнірі до ЧС-2010, після трьох проведених матчів посідаючи останнє місце в 9-й групі. Підопічні А.ХАРЕЙДЕ зіграли внічию з Ісландією та Шотландією та мінімально поступились Нідерландам. У рейтингу ФІФА скандинави посідають 39-е місце, в той час як українці наразі 19-ті.