Блохін і Газзаєв мало не побилися на матчі
09:55, 11 листопада 2008Футбол 2012
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4:1 на користь армійців
Головний тренер «Москви» Олег Блохін і тренер ЦСКА Валерій Газзаєв мало не побилися в перерві матчу 28-го туру чемпіонату Росії, який завершився з рахунком 4:1 на користь армійців. Після незарахованого гола «городян» в кінці першого тайму Блохін демонстративно аплодував на адресу лави запасних армійців. Після свистка на перерву тренери продовжили з`ясовувати стосунки біля входу в підтрибунні приміщення, і Газзаєв спробував ударити українського фахівця.
Тренерів розняли арбітри, а також представники міліції, які знаходилися на стадіоні.
Sports.ru
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