Михайличенко визначив склад збірної на товариський матч з Норвегією

Головний тренер збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до товариського поєдинку проти команди Норвегії, що відбудеться 19 листопада у Дніпропетровську, повідомляють у ФФУ.

Зважаючи на статус матчу, а також травми деяких виконавців, наставники «синьо-жовтих» вирішили продовжити творчі пошуки, і запросили на збір кількох потенційних дебютантів. Відтак, не будуть викликатися на цю гру легіонери Андрій ШЕВЧЕНКО, Анатолій ТИМОЩУК, Андрій ВОРОНІН та Євген ЛЕВЧЕНКО, і зроблена ставка на футболістів з національного чемпіонату. Єдиний виняток − представник російської прем’єр-ліги Віталій ФЕДОРІВ, в активі якого вже є один виступ за збірну − в лютому проти кіпріотів (щоправда, тоді захисник грав у київському «Динамо»).

Водночас звертає на себе увагу поява в списку одразу трьох гравців з харківського «Металіста», які разом із динамівцем Станіславом БОГУШЕМ, мають шанс записати до свого активу перші матчі за національну команду.

Склад збірної України

Голкіпери: Станіслав Богуш («Динамо» Київ), Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Віталій Мандзюк («Арсенал» Київ), Андрій Русол («Дніпро» Дніпропетровськ), Дмитро Чигринський і Олександр Кучер (обидва − «Шахтар»), Андрій Несмачний («Динамо»), Віталій Федорів («Амкар» Перм, Росія).

Півзахисники: Олександр Алієв («Динамо»), Сергій Валяєв і Валентин Слюсар (обидва − «Металіст» Харків), Денис Голайдо («Таврія» Сімферополь), Сергій Кравченко («Ворскла» Полтава), Сергій Назаренко («Дніпро»).

Нападники: Володимир Гоменюк («Таврія»), Марко Девич («Металіст»), Артем Мілевський («Динамо»), Євген Селезньов («Шахтар»).