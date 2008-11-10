Ключковський: Польща і Україна впораються з підготовкою Євро-2012

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ впевнений, що Польща і Україна здатні впоратися з усіма викликами при підготовці Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я можу ще раз підтвердити, що Польща і Україна спроможні провести чемпіонат і впоратися з усіма викликами», - підкреслив Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливість провести чемпіонат у Туреччині чи ФРН у разі неготовності України або Польщі, посол зазначив, що не чув таких заяв.

«Про це може заявити лише Федерація футболу, а таких заяв не було», - додав посол.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також зазначив, що не розуміє, яким чином фінансова криза може ускладнити процес підготовки до Євро-2012. При цьому посол додав, що в Україні вже майже готові два стадіони, а в Польщі взагалі все йде за графіком і без запізнень.