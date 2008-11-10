«Укравтодор»: до Євро-2012 нові автошляхи в Україні не будуватимуть

Програма підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року не передбачає масштабного будівництва автодоріг.

Про це заявив голова Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Вадим ГУРЖОС в інтерв’ю тижневику «Дзеркалу тижня» (№ 42 (721) від 8-14 листопада 2008 року).

«Програма підготовки до Євро-2012 не передбачала глобального будівництва автодоріг», — сказав він.

При цьому В.ГУРЖОС зазначив, що наявна мережа автодоріг в Україні «цілком адекватна розвитку економіки країни» й «досить раціонально організована».

За його інформацією, мережа автодоріг в Україні має протяжність 170 тис. км, з них 20 тис. км — дороги державного значення. «Це відповідає щільності автошляхів 3,7 км на 1000 чоловік населення, або 281 км на 1000 кв. км території, Це десь утричі-уп’ятеро нижче, ніж у Європі, однак дорожня мережа приблизно відповідає існуючим транспортним потокам», - сказав він.

За словами В.ГУРЖОСА, до 2012 року планується лише реконструкція дорожньої мережі та приведення доріг у відповідність із європейськими нормативами.«Більшу частину цих доріг побудовано у 50-60-х роках, а тому їхня пропускна здатність украй низька. Тому більш актуальним є питання про реконструкцію цієї дорожньої мережі, приведення доріг у відповідність із європейськими нормативами», — пояснив він.

В.ГУРЖОС також повідомив, що нових доріг планується побудувати лише дві: Велику кільцеву навколо Києва і ділянку Львів-Краковець.