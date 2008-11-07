Мінтранс хоче створити групу з підготовки аеропортів до Євро-2012

Міністерство транспорту і зв`язку розробило проект постанови Кабінету міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки аеропортів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, проект вже узгоджено зі всіма зацікавленими міністерствами, відомствами, місцевими органами виконавчої влади, одержано експертний висновок Міністерства юстиції. Зараз готується відповідний пакет документів для представлення на розгляд Кабміну.

Відповідно до проекту постанови, міжвідомча група є консультативно-дорадчим органом, утвореним на період підготовки аеропортів до проведення в Україні Євро-2012.

Віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК призначається головою міжвідомчої робочої групи, до складу якої мають увійти представники Міністерства транспорту і зв`язку, Державіаадміністрації, міністерств економіки, фінансів, оборони, регіонального розвитку і будівництва, а також аеропортів, місцевих влад, підприємств, установ і організацій, задіяних в підготовці до фінальної частини чемпіонату.

Передбачається, що основними завданнями групи будуть узгодження пріоритетних напрямів роботи з підготовки аеропортів до Євро-2012, організація взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань розробки і отримання необхідної дозвільної і погоджувальної документації, пов`язаної з підготовкою аеропортів.

Згідно з положенням про міжвідомчу робочу групу, вона має право проводити аналіз ефективності заходів з підготовки та реалізації проектів, утворювати у разі потреби тимчасові експертні групи із залученням представників різних органів влади, підприємств, установ і організацій.

Основна форма роботи міжвідомчої робочої групи – засідання, які скликаються у разі потреби, але не рідше ніж один раз на два тижні.

Державіаадміністрація здійснює організаційне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи.