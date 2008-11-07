Переможця конкурсу емблеми «Львів-2012» нагородят бізнесмени

Фінансово-промислова група «Росан» долучилася до організації міського відкритого конкурсу з розробки емблеми «Львів 2012» та нагородить переможця конкурсу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Перший етап конкурсу, оголошеного міським департаментом «ЄВРО 2012», тривав від 3 вересня до 6 жовтня 2008 року. Впродовж цього часу всі охочі мали змогу запропонувати власну ідею емблеми «Львів — 2012», яка би була просякнута духом Львова і водночас сприяла б розвитку місцевого патріотизму, соціальній інтеграції та згуртуванню мешканців міста. Загалом, на конкурс було подано понад 200 робіт 186 учасників, серед яких були студенти вищих навчальних закладів та відомі дизайнерські колективи.

10 жовтня на засіданні журі, яке утворили відомі митці Львова, дизайнери, депутати та посадовці Львівської міської ради, за підсумками рейтингового голосування було відібрано дванадцять найкращих робіт, як вже представлені у другому етапі конкурсу.

Роботи півфіналістів опубліковано на Інтернет-сторінках Львівської міської ради, а також представлено в Музеї модерного мистецтва (вул. Валова 18а). Віддати свій голос за потенційну емблему всі охочі зможуть на сайтах www.lviv.ua та www.city-adm.lviv.ua у рубриці «ЄВРО 2012».

Робота, яка набере найбільше число голосів за підсумками голосування, отримає три додаткових бали до конкурсної оцінки журі у фінальному голосуванні. Станом на сьогодні 07 жовтня за кращу емблему вже проголосувало близько 650 осіб. Після цього члени журі підіб’ють підсумки та визначать остаточного переможця конкурсу з розробки емблеми «Львів – 2012».

Переможець конкурсу отримає 10 тис. грн, які і будуть надані ФПГ «Росан» з метою підтримки творчості мешканців міста, їх залучення до важливих подій, що відбуваються у місті Львові, а також з метою промоції стрімкого розвитку міста, його інфраструктури, пожвавлення життя міста у всіх сферах до 2012 року.

Спільна акція нагородження переможців конкурсу та відзначення дванадцяти кращих робіт запланована на останній тиждень листопада. Також співорганізаторами конкурсу департаментом «ЄВРО 2012» Львівської міської ради та ФПГ «Росан» заплановано видання тематичного календаря.