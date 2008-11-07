Гжегож Лято: позиція керівництва ПФС і моя особиста стосовно Євро-2012 незмінні – «дві країни, одна команда, спільна перемога»

Обраний 30 жовтня новий президент Польського футбольного союзу Гжегож Лято надіслав Федерації футболу України офіційний лист від імені ПФС, у якому підтвердив попередні домовленості щодо організації Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФФУ.

“П’ять років тому у Львові ФФУ та ПФС розпочали спільну боротьбу за право організувати чемпіонат Європи, а з 18 квітня 2007 року наші держави ведуть підготовку до цього свята футболу, яка все краще і краще оцінюється УЄФА. Ми розпочали роботу разом, і разом дійдемо до проведення Євро-2012 у Польщі та в Україні”, наголошується у листі.

Особливе значення у спільних заходах та діях, пов’язаних з підготовкою до фінального турніру 2012 року, за словами Гжегожа Лято, буде приділено регулярним зустрічам керівників федерацій футболу двох країн та тематичних груп за участю представників УЄФА.

“Стосовно тлумачення моїх висловлювань щодо Євро-2012, то я особисто заявляю і прошу передати президентові ФФУ пану Григорію Суркісу, що мої слова про «можливу зміну партнера» були вирвані з контексту інтерв’ю і не відповідають ані моїм намірам, ані поглядам. Я ще раз заявляю, що позиція керівництва польської федерації, як і особиста точка зору новообраного голови ПФС стосовно ключових питань організації Євро-2012, є незмінною і відображається у слогані «дві країни, одна команда, спільна перемога»”, підкреслюється у листі.

Разом з цим Гжегош Лято повідомив, що його ставлення “до деяких звісток, поширюваних польськими, українськими, а також іноземними ЗМІ, що «каламутять воду» у взірцевих польсько-українських стосунках, є виразно негативним”.

“Керівництво Польського футбольного союзу висловлює готовність організувати у максимально стислі терміни зустріч із колегами з ФФУ з метою обговорення планів подальшої співпраці наших федерацій, в тому числі підготовку до Євро-2012. Дану декларацію прошу вважати відкритим запрошенням”, говориться у листі президента Польського футбольного союзу.

Він також висловив сподівання, що плідна та ефективна співпраця ПФС та ФФУ буде продовжуватися в усіх спільно узгоджених площинах.

Як повідомили у прес-службі ФФУ, 2 листопада виконавчий директор, перший віце-президент ФФУ Олександр БАНДУРКО направив новобраному президенту ПФС Гжегожу Лято вітального листа у зв’язку з його обранням керівником польського футболу і звернувся з проханням роз`яснити офіційну позицію ПФС щодо сумнівних публікацій у ЗМІ, де довільно й неоднозначно інтерпретувалися його слова щодо можливої зміни України як країни-господаря Євро-2012.