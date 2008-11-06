Мілевський: ми дуже хотіли перемогти

Стадіон Динамо гравці обох команд залишали за опівніч. З роздягалень футболісти виходили з різними настроями. Динамівці з сумними очима неквапом йшли до клубного автобуса.

"Можу сказати, що ми здорово грали навіть за рахунку 1:1, - говорить автор єдиного гола у складі киян Артем Мілевський. - Зокрема, у Вукоєвіча був момент, коли він влучив у штангу".

"Можливо, в тому епізоді, коли ми пропускали другий гол, треба було фолити на нападаючому суперника. Але вийшло, що вийшло. Позначилася наша стара хвороба – ми знову пропустили на останніх хвилинах і втратили дуже потрібні очки".

"Чи була це краща гра? Ми програли, значить, не краща. Ми дійсно дуже хотіли перемогти. Нас прийшла підтримати величезна кількість уболівальників. Велике їм спасибі за це".

"Нам слід було краще боротися в епізодах, коли пропускали голи. Але це футбол. Тепер потрібно добре працювати, адже у нас ще є дві гри – проти Арсенала на виїзді і з Фенербахче у Києві. У них ми повинні показати добрий результат і розраховувати на осічку португальців", - говорить Папе Діакате.

"Гра команди мені сподобалася, але якщо ми припускаємося помилки в Лізі чемпіонів, вона швидко перетворюється на пропущений гол. Сьогодні ми допустили дуже багато помилок, тому пропустили два м`ячі. Тепер потрібно постаратися піднятися в турнірній таблиці".

Football.ua