Україна зіграє з Англією в Дніпропетровську

Відбірковий матч ЧС-2010 Україна – Англія відбудеться 10 жовтня наступного року на недавно збудованій «Дніпро-арені», повідомив на прес-конференції голова Федерації футболу Дніпропетровської області Андрій Павелко.

Також журналістів проінформували, що близько двох тижнів тому делегація з Норвегії відвідала Дніпропетровськ, де, нагадаємо, 19 листопада пройде контрольний поєдинок команди Олексія Михайличенка із збірною цієї країни, і залишилася дуже задоволена запропонованими умовами.

«Наші гості високо оцінили місто, готель, особливо їм сподобалася набережна. Вони навіть виявили бажання приїхати до Дніпропетровська не за добу, а за дві до матчу, щоб гравці змогли не тільки потренуватися, але і оглянути місто», – сказав Павелко.

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