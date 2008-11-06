На будівництво Національного стадіону у Польщі є 5 претендентів

5 компаній попередньо заявили про намір взяти участь в тендері на будівництво Національного стадіону Польщі у Варшаві.

Про це повідомляє компанія PL2012, що займається підготовкою проведення у Польщі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, з посиланням на РАР.

Заявки на участь в тендері, оголошеного наприкінці жовтня, необхідно подати до 27 листопада.

Прес-секретар Національного центру спорту Марчін ХАДАЙ заявив, що не може сказати назви компаній, які хочуть брати участь у тендері, але відзначив велику зацікавленість. «Можна говорити про 5 фірм», - сказав він.

Тендер відбудеться у 2 етапи. Претенденти повинні заплатити заставу у розмірі близько 5,5 млн. доларів, підтвердити можливість отримання кредиту на майже 45 млн. доларів та довести, що мають досвід спорудження критих стадіонів на щонайменше 30 тисяч місць.

У січні фірми, котрі пройдуть перший етап, подадуть свої фінансові пропозиції.

Головним критерієм при виборі претендента для комісії стане власне ціна будівництва. За попередніми оцінками, вартість спорудження стадіону може становити близько 445 млн. доларів.

Переможця тендеру планують оголосити наприкінці березня - початку квітня наступного року, після чого одразу розпочнеться другий етап будівництва стадіону.

Національний стадіон Польщі на 55 тисяч місць повинен бути введений в експлуатацію влітку 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний стадіон Польщі планується збудувати на місці старого Стадіону Десятиліття (збудованого 1954 року.), який останніми роками був одним із найвідоміших дешевих ринків Польщі.

На даному етапі фахівці демонтують конструкції старого стадіону. Підготовчий етап планується завершити до 13 квітня 2009 року.