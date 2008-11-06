Що сказав Ахметов своїм футболістам у роздягальні після поразки від Спортінга

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов не збирається звільняти тренера команди Луческу, принаймні, до літа. Про це він сказав в інтерв`ю "Спорт-Экспресс".

"Давайте спочатку дограємо сезон, а потім прийматимемо рішення. Життя давно навчило мене не робити серйозних кроків ні в радості, ні в горі. Коли все прекрасно, ми готові носити тренера на руках і говорити про нього, як про месію. А трохи щось не так, відразу про все забувається... Зараз ми перебуваємо у полоні в емоцій, а в даному питанні потрібний холодний розум.

Не вимагайте від мене безапеляційності зараз, після поразки від "Спортінга". Я не збирався робити жодних заяв, незалежно від результату матчу в Лісабоні. Повторюю: ми пройдемо цей сезон до кінця, все зважимо, ретельно проаналізуємо і тільки потім вирішимо, що піде на користь "Шахтарю", - сказав власник клубу.

Ахметов розповів виданню, про що він говорив з футболістами у роздягальні: "Так, результат поганий, але я зайшов в роздягальню не заради того, щоб посипати голову попелом або робити оргвисновки. Сказав футболістам: життя продовжується, не зважаючи ні на що. У плей-офф Ліги чемпіонів ми не потрапили, у першості України позиції "Шахтаря" теж незавидні, але я попросив гравців усвідомити дуже важливу річ: з ситуації, в якій опинилася команда, ніхто її не витягне, окрім нас самих. Зберіться, візьміть себе в руки, думайте не про те, що вже програно, а про те, що ще можна виграти! Про найближчий матч чемпіонату країни з "Таврією". Про зустріч з київським "Динамо" 16 листопада, яка, як завжди, носитиме принциповий характер. Про "Базель", нарешті, який сенсаційно зіграв внічию з "Барселоною" і тепер напевно спробує не пустити нас у Кубок УЄФА."

Чемпіон