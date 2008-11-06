Мінтранс пропонує реконструювати Львівський аеропорт по частинам

Міністерство транспорту та зв`язку України розробило проект постанови Кабінету Міністрів "Про створення умов для своєчасної реконструкції аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" у рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, проектом пропонується надати аеропорту "Львів" право виокремлювати автономні розділи із загального проекту реконструкції аеродрому.

До цих розділів належать, зокрема, будівництво гідротехнічних споруд і виконання земельних робіт з планування льотного поля. Також керівництво аеропорту зможе погодити зазначені розділи з органами місцевого самоврядування, одержати дозвіл на будівельні роботи та проводити їх паралельно з розробкою та затвердженням проекту в цілому.

У випадку затвердження проекту постанови урядом, Міжнародний аеропорт "Львів" здійснюватиме закупівлю послуг з будівництва гідротехнічних споруд та виконання земельних робіт з планування льотного поля в одного учасника без погодження з Міністерством економіки, за умови, що підрядник має досвід роботи з будівництва злітно-посадкових смуг аеродромів.

Такі заходи, переконані в Мінтрансі, сприятимуть оперативнішому проведенню робіт з реконструкції аеродрому Львівського аеропорту до Євро-2012.

Зараз проект постанови знаходиться на погодженні у Міністерстві економіки та Міністерстві фінансів України.