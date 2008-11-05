Львів оголосив конкурс на інвестора і генпідрядника будівництва стадіону

Конкурсна комісія щодо надання права на забудову територій для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Львові доручила управлінню капітального будівництва укласти угоду на початок будівництва стадіону в межах виділених у міському бюджеті коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, одночасно місто оголосить конкурс на вибір інвестора/генерального підрядника на забудову території, яка включатиме в себе і будівництво стадіону.

”Це компромісне рішення. Ми розпочинаємо будівництво за кошти, які передбачені у бюджеті ухвалою сесії від 4-го серпня цього року і паралельно проведемо конкурс на вибір інвестора та генерального підрядника”, - сказав голова конкурсної комісії, перший заступник міського голови Львова Олег СИНЮТКА.

За умови успішного конкурсу, сподівається він, функції з фінансування та будівництва стадіону перебере на себе інвестор. “Звичайно, ми зацікавлені, аби фінансування цього проекту перейшло до інвестора, але якщо його не знайдеться, місто і надалі фінансуватиме цей проект”, - заявив перший заступник мера.

Він додав, що гроші для цих цілей передбачені у бюджеті на 2009 і на 2010 роки. “Місто гарантувало УЄФА дотримання термінів з будівництва стадіону і триматиме слово”, - підкреслив О.СИНЮТКА.

Що стосується вибору підрядника, з яким УКБ міста укладе угоду на виконання початкових робіт з будівництва стадіону, то, за словами О.СИНЮТКИ, УКБ міста вже отримало відповідне доручення.