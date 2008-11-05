Уряд схвалив концепцію безпеки дорожнього руху на 2009-2012 рр.

Кабінет Міністрів України затвердив концепцію Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки.

Текст відповідного розпорядження (від 30 жовтня 2008 р. №1384-р) розміщено на сайті уряду.

Замовниками програми визначено Міністерство внутрішніх справ і Мінтрансзв’язку, яким доручено в 3-місячний термін подати в Кабмін проект Державної цільової програми з підвищення безпеки дорожнього руху на 2009-2012 рр.

Як наголошується в концепції, упродовж останніх п`яти років в Україні загострилася проблема безпеки дорожнього руху. За цей період зареєстровано 247,7 тис. дорожньо-транспортних подій з постраждалими, в яких загинули 38 тис. 478 і травмовано 295 тис. 953 особи. 2007 року зареєстровано 62,9 тис. ДТП, в яких загинули 9 тис. 481 і зазнали травм 77 тис. 893 особи.

Рівень аварійності та кількість постраждалих в Україні набагато перевищують відповідні показники більшості країн світу, зокрема у Швейцарії на 1 млн. жителів кількість загиблих у дорожньо-транспортних подіях становить 49 осіб, Німеччині - 62, в Україні - 164 особи.

Згідно з документом, через відсутність належного фінансування Держпрограми забезпечення безпеки руху на автодорогах, вулицях і залізничних переїздах на 2003-2007 рр. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. №56), не вдалося досягти позитивних результатів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Основною метою нової Держпрограми є зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків ДТП, удосконалення системи державного управління безпекою дорожнього руху.

Проблему вирішуватимуть через удосконалення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема адміністративного; впорядкування системи підготовки учасників дорожнього руху всіх категорій; підвищення ефективності профілактичної роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортному травматизму, і рівня правосвідомості учасників дорожнього руху; поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць; удосконалення системи організації руху транспортних засобів і пішоходів у містах; увідповіднення системи здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів вимогам міжнародних договорів України і європейським нормам і стандартам у сфері безпеки дорожнього руху.

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють МВС і Мінтрансзв’язку. Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах.