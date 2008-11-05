Марадона очолив збірну Аргентини

Головним тренером збірної Аргентини призначений легендарний Дієго МАРАДОНА. У новій ролі він дебютує за два тижні в Глазго (Шотландія), де 2 червня 1979 року в матчі проти Шотландії провів свій перший гол за національну команду.

Футбольна асоціація Аргентини підтвердила призначення 48-річної легенди вчора, 4 листопада.

У 1986 році Марадона, будучи капітаном збірної, привів її до перемоги на чемпіонаті світу. Останній, 91-й матч у футболці національної команди він провів в 1994 році.

Допомагати Марадоні буде Карлос Білардо, що очолював збірну на світовому форумі в Мексиці в 1986-му. Вони замінять Альфіо Базіле, при якому південноамериканці у жовтні поступилися Чилі і займають лише третє місце у відбірковому циклі чемпіонату світу-2010.

Марадона виступав у Європі більше десяти років, за які допоміг "Наполі" перемогти в Кубку УЄФА-1989, а також виступав за "Севілью" і "Барселону". Невеликого тренерського досвіду він набув у середині 1990-х, коли очолював "Мандю-де-Коррьєнтес" і "Расінг-де-Авелланеда".

"Ми повинні приступити до роботи якнайшвидше, - відзначив Марадона перед наміченим на 19 листопада матчем в Шотландії. - Ми відправимося туди з кращими футболістами, які у нас тільки є. Свого часу я там забив гол, коли нас очолював [Сезар Луіс] Менотті”.

Виконавчий директор Футбольної асоціації Шотландії Гордон Сміт радий зустрітися з Аргентиною, коли її очолив новий тренер. "Аргентина - велике ім`я в світовому футболі, а Марадона додав до цього блюда додаткові спеції", - сказав він.

Шотландія займає друге місце в 9-ій відбірковій групі чемпіонату світу-2010, набравши в трьох матчах чотири очки.

uefa.com