Ющенко ознайомиться з ходом підготовки Харкова до Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 листопада планує здійснити робочу поїздку до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ в інтерв’ю виданню «Главред».

За його словами, під час поїздки глава держави має намір ознайомитися з ходом підготовки Харкова до проведення Євро-2012.

«Президент прилетить до Харкова, я думаю, 18 листопада, подивиться на хід будівництва нового терміналу (в Харківському аеропорту, де розпочато реконструкцію до Євро-2012 – УНІАН). Це перший супероб`єкт. Другий об`єкт – це стадіон, який ми реконструюємо виключно за рахунок коштів обласного бюджету, і вклали вже понад 60 мільйонів», - сказав А.АВАКОВ.