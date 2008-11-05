Ющенко ознайомиться з ходом підготовки Харкова до Євро-2012
09:51, 05 листопада 2008Футбол 2012
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Аваков чекає Президента за два тижні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 листопада планує здійснити робочу поїздку до Харкова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ в інтерв’ю виданню «Главред».
За його словами, під час поїздки глава держави має намір ознайомитися з ходом підготовки Харкова до проведення Євро-2012.
«Президент прилетить до Харкова, я думаю, 18 листопада, подивиться на хід будівництва нового терміналу (в Харківському аеропорту, де розпочато реконструкцію до Євро-2012 – УНІАН). Це перший супероб`єкт. Другий об`єкт – це стадіон, який ми реконструюємо виключно за рахунок коштів обласного бюджету, і вклали вже понад 60 мільйонів», - сказав А.АВАКОВ.
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