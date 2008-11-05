Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися матчі четвертого туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА в групах A-D

Група A

Клуж - Бордо 1:2 (Дані 9 - Гуркуфф 6, Вендель 38)

Рома - Челсі 3:1 (Пануччі 34, Вукініч 48, 58 - Террі 75)

У Челсі - 7 очок, у Роми і Бордо - по 6, у Клужа - 4.

Група B

Анортосіс - Інтер 3:3 (Бардон 31, Панагі 45, Фрусіс 50 - Балотеллі 13, Матерацці 44, Круз 80)

Вердер - Панатінаїкос 0:3 (Манціос 58, Карагуніс 70, Ціоліс 83)

У Інтера - 8 очок, у Анортосіса - 5, у Панатінаїкоса - 4, у Вердера - 3

Група C

Барселона - Базель 1:1 (Мессі 62 - Дердійок 82)

Спортинг - Шахтар 1:0 (Дерлей 72)

У Барселони 10 очок, у Спортинга - 9, у Шахтаря - 3, у Базеля - 1.

Група D

Ліверпуль - Атлетіко 1:1 (Джеррард 90 пен. - Родрігес 37)

Марсель - ПСВ 3:0 (Коне 30, Ньянг 63, 71)

У Атлетіко і Ліверпуля - по 8 очок, у ПСВ і Марселя - по 3.

Нагадаємо, що сьогодні грають (у дужках набрані очки):

E. Ольборг (1) - Вільярреал (7), Селтік (1) - МЮ (7)

F. Ліон (5) - Стяуа (1), Фіорентіна (2) - Баварія (7)

G. Динамо (5) - Порту (3), Арсенал (7) - Фенербахче (1)

H. БАТЕ (2) - Зеніт (1), Реал (6) - Ювентус (7)