Результати матчів Ліги Чемпіонів
Шахтар... пропустив один м`яч
Закінчилися матчі четвертого туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА в групах A-D
Група A
Клуж - Бордо 1:2 (Дані 9 - Гуркуфф 6, Вендель 38)
Рома - Челсі 3:1 (Пануччі 34, Вукініч 48, 58 - Террі 75)
У Челсі - 7 очок, у Роми і Бордо - по 6, у Клужа - 4.
Група B
Анортосіс - Інтер 3:3 (Бардон 31, Панагі 45, Фрусіс 50 - Балотеллі 13, Матерацці 44, Круз 80)
Вердер - Панатінаїкос 0:3 (Манціос 58, Карагуніс 70, Ціоліс 83)
У Інтера - 8 очок, у Анортосіса - 5, у Панатінаїкоса - 4, у Вердера - 3
Група C
Барселона - Базель 1:1 (Мессі 62 - Дердійок 82)
Спортинг - Шахтар 1:0 (Дерлей 72)
У Барселони 10 очок, у Спортинга - 9, у Шахтаря - 3, у Базеля - 1.
Група D
Ліверпуль - Атлетіко 1:1 (Джеррард 90 пен. - Родрігес 37)
Марсель - ПСВ 3:0 (Коне 30, Ньянг 63, 71)
У Атлетіко і Ліверпуля - по 8 очок, у ПСВ і Марселя - по 3.
Нагадаємо, що сьогодні грають (у дужках набрані очки):
E. Ольборг (1) - Вільярреал (7), Селтік (1) - МЮ (7)
F. Ліон (5) - Стяуа (1), Фіорентіна (2) - Баварія (7)
G. Динамо (5) - Порту (3), Арсенал (7) - Фенербахче (1)
H. БАТЕ (2) - Зеніт (1), Реал (6) - Ювентус (7)