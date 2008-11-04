Сьогодні ”Шахтар” зіграє з ”Спортінгом”

Сьогодні відбудуться матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА. У одному з них донецький "Шахтар" на виїзді зіграє з португальським "Спортінгом".

Два тижні тому португальці обіграли "гірників" в Донецьку з мінімальним рахунком, і повторна перемога вже на рідному "Жозе Алваладе" може забезпечити їм місце в плей-офф. "У нас є чітке завдання - набрати необхідну кількість очок і фактично застовпити за собою місце в 1/8 фіналу, - заявив тренер "Спортінга" Паулу БЕНТУ. - Ми віримо в себе, а коли команда на зразок нашої грає в рідних стінах при приголомшливій атмосфері, то, звичайно, наші шанси на перемогу зростають. Цей успіх пішов би на користь всім: клубу, гравцям і тренерові".

Не втрачає надій вперше подолати бар`єр групового етапу і "Шахтар", хоча поразка в Донецьку помітно ускладнила завдання для чемпіона України. Щоб знов вступити в суперечку за путівку у весняну фазу турніру команді Мірчи Лучеську необхідно вигравати в Лісабоні.

"Спортінг" - добре організована команда, особливо в обороні, - сказав румунський фахівець. - Природно, після перемоги в Донецьку "Спортінг" має перевагу і може дозволити собі контролювати гру. Суперника задовольнить нічийний результат, а "Шахтар" влаштує тільки перемога".

Варто відзначити, що у обох команд перед сьогоднішнім матчем немає кадрових проблем і всі сильні гравці готові допомогти своїй команді.

Обслуговувати гру довірено люксембурзькій бригаді арбітрів на чолі з Аленом Хамером. Допомагати на лініях йому будуть Франсис Крело і Крістіан Холтген. Четвертий рефері - Альбер Туссен. Делегат УЕФА - Ален Куртуа (Бельгія), суддівський спостерігач - Пітер Джонс (Англія).

Матч почнеться в 21.45 по київському часу.

РБК