У Києві до Євро-2012 збудують дві електропідстанції

З метою забезпечення об’єктів Євро-2012 стабільним енергопостачанням, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про будівництво двох електропідстанцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на першого заступника міського голови Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

А.ГОЛУБЧЕНКО, зокрема, зазначив, що підготовка столиці до футбольного чемпіонату Європи – дуже потужний і масштабний проект і це не лише розвиток готельної, транспортної, медичної інфраструктур, сфери безпеки та культури Києва.

“Аби забезпечити належний рівень проведення фінальної частини чемпіонату Євро-2012, місту необхідний і більш потужний енергетичний комплекс. Саме тому міський голова підписав розпорядження про будівництво нових електропідстанцій напругою 110/10 кВ», – поінформував перший заступник мера.

Згідно з розпорядженням, проектування та будівництво «Європейської» та «Олімпійської» електропідстанцій планується розпочати у поточному році. Замовником будівництва визначено Головне управління капітального будівництва міста Києва.

Будівництво електропідстанцій включено до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Києва у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження цільової програми Євро-2012».

Вартість проектування та будівництва «Європейської» і «Олімпійської» електропідстанцій складає 201 млн. 600 тис. грн. та 170 млн. грн. відповідно.