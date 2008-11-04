На «Донбас Арені» влаштовують дренаж і монтують ліфти

Роботи по влаштуванню футбольного поля на «Донбас Арені» виходять на фінішну пряму. На даний момент відбувається монтаж системи дренажу, яка одночасно буде і частиною системи підгрунтової аерації.

Таким чином, дренажна система виконуватиме відразу дві функції: виводитиме надлишки води з поверхні футбольного поля за межі стадіону і в той же час нагнітатиме і розподілятиме повітря в кореневій зоні трав`яного газону, тим самим покращуючи її постачання киснем і одночасно перешкоджаючи зайвому ущільненню грунту.

Одночасно з укладанням поля ведуться роботи по впорядкуванню території навколо стадіону. На сьогоднішній день вже практично закінчені підготовчі роботи по облаштуванню північного паркінгу, розрахованого майже на 500 автомобілів. Повним ходом продовжуються роботи по монтажу фасадних жалюзі, фасадного застеклення центральних входів на Стадіон і скляних панелей на південній частині крівлі.

Окрім цього на стадіоні почався монтаж ліфтів - купили виключно фінську техніку «KONE». В цілому на «Донбас Арені» буде встановлено 20 ліфтів вантажопідйомністю 1800-2000 кілограмів кожен.

Використовуватися вони будуть, перш за все, для сервісних функцій: зв`язок з кухнею, мобільне пересування обслуговуючого персоналу, вертикальне транспортування продуктів і т.д. Крім того, скористатися ліфтами зможуть відвідувачі фитнес-центру і журналісти, співробітники офісних приміщень ФК «Шахтар».

З числа глядачів протягом матчу ліфтами зможуть користуватися утримувачі корпоративних лож і володарі сезонних абонементів. Для інших категорій глядачів ліфти не передбачені, перш за все через обмеженість їх пропускної спроможності і з міркувань безпеки.

Прес-служба стадіону «Донбас Арена»