У Дніпропетровську готелі до Євро-2012 будуються за графіком

У Дніпропетровську об’єкти розміщення та готелі до Євро-2012 будуються відповідно до затверджених планів та графіків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, цього року, як і планувалося розпочалось будівництво трьох готелів, воно триває, і зупинка робіт поки не передбачається.

“Готелі будуються, вони не зупинені. Два готелі вже зупинити не можна, їх дешевше добудувати, ніж зупинити”, - наголосив І.КУЛІЧЕНКО.

Він зазначив, що цьогорічні роботи виконуються за графіком і у встановлених часових рамках, а що стосується наступного року, то про це можна буде говорити лише після аналізу глибини економічного спаду і процесів, що відбуваються в економіці. Водночас, зауважив І.КУЛІЧЕНКО, з огляду на процеси у металургії, а Дніпропетровськ є металургійним регіоном, прогнози “складні”.

З огляду на таку перспективу, додав міський голова, сьогодні розпочалася активна робота у регіонах, на які раніше дивилися як на компенсаційні. За його словами, проводяться заходи щодо залучення готелів у Запоріжжі, в Кривому Розі та у Дніпродзержинську, а також баз відпочинку, що будуються у зонах відпочинку навколо міста, до можливого прийому гостей Євро-2012.

“Тобто, зараз ми коригуємо свої можливості і хочемо збільшити як мінімум на 40% (резерв по розміщенню гостей та учасників Євро-12 - УНІАН), якщо якась програма не спрацює, щоб була можливість перекрити наші зобов’язання за рахунок того, що є”, - повідомив І.КУЛІЧЕНКО.

За його словами, це будуть не 5-зіркові готелі, а «три плюс», але таким чином можна забезпечити усіх туристів пристойними умовами проживання.