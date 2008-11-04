7 листопада Дніпропетровськ очікує на рішення уряду по аеропорту

Влада Дніпропетровська очікує, що у п’ятницю, 7 листопада, уряд остаточно вирішить питання реконструкції міського аеропорту до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО.

Мер зауважив, що аеропорт є об’єктом, у підготовці якого до Євро-2012 спостерігається відставання, хоча і не кризове, проте питання щодо його реконструкції ще не вирішено.

“Аеропорт є державною власністю, але раніше були створені умови для передачі його компанії “Дніпро Авіа”. Вже 5 років ідуть судові процеси, а рішення суду немає”, - сказав І.КУЛІЧЕНКО.

Він також повідомив, що міською, обласною владою та Міністерством транспорту і зв’язку України підписано меморандум з “Дніпро Авіа” при гарантії одного з великих банків, що компанія викупить цей аеропорт у держави за ринковою ціною і вкладе у його реконструкцію 1 млрд. 200 млн. грн. Але цей меморандум, додав міський голова, також ще не виконаний.

"У п’ятницю повинна пройти нарада в уряді України, де остаточно має вирішитись питання: чи держава буде вести реконструкцію аеропорту і всього аеровокзального комплексу, чи інвестор”, - повідомив І.КУЛІЧЕНКО.

Особлива увага до цього об’єкту, наголосив мер, тому, що по всіх напрямках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року міська влада співпрацює з обласною і центральною владами і може впливати на процес.

“Але в питанні аеропорту вплив міської влади взагалі дуже малий – ні грошима, ні організаційно ми сьогодні на цю тему не працюємо”, - наголосив І.КУЛІЧЕНКО.