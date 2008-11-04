Україна на рік відстає в реконструкції міських доріг до Євро-2012

На сьогодні Україна на один рік відстає від виконаня Державної програми реконструкції і будівництва міських доріг до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції голова Асоціації міст та громад України, Дніпропертовський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО.

“На жаль, зараз є відставання у частині фінансування реконструкції доріг (до Євро-2012 - УНІАН), яке мало проводитися через Міністерство фінансів України централізованими капітальними вкладеннями в розмірі 250 млн грн. Жодне з п’яти міст (Київ не входить) не отримало ні копійки”, - сказав І.КУЛІЧЕНКО. Він додав, що як голова Асоціації міст та громад володіє інформацією по кожному місту.

Причиною того, що міста-господарі чемпіонату не отримали по 50 млн. грн. з бюджету, мер Дніпропетровська вважає політичну кризу в державі, тому що проекти законів, які б дозволили розблокувати надходження коштів, знаходяться у Верховній Раді, але парламент їх не розглядає.

І.КУЛІЧЕНКО наголосив, що ситуація з фінансуванням міських доріг є великим недоліком по Україні в цілому, оскільки вся документація вже готова, проектні угоди з підрядними організаціями підписані, але фінансування не відбулося.

“Якщо говорити коротко, на сьогодні міста України на один рік відстали від Державної програми фінансування реконструкції і будівництва доріг всередині міст”, - сказав І.КУЛІЧЕНКО, додавши, що не аналізує ситуацію з міжміськими дорогами, будівництво яких - не у компетенції міст.

Щодо Дніпропетровська, то його міський голова повідомив, що ремонт міських доріг, пов’язаний з будівництвом стадіону до Євро-2012, виконано, тому що при відкритті “Дніпро Арени” треба було забезпечити дороги. Однак зараз, зуважив він, місто заборгувало кошти підрядним організаціям і ще до кінця року буде з ними розраховуватися.