Червоненко направив уряду пропозиції по захисту Євро-2012 від фінансової кризи

Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євген ЧЕРВОНЕНКО направив уряду пропозиції по захисту Євро-2012 від світової фінансової кризи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацагентства.

Зокрема, Національне агентство з питань підготовки до ЄВРО-2012 проаналізувало ситуацію з підготовкою до чемпіонату в умовах світової фінансової кризи. В результаті аналізу було розроблено та направлено до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо першочергових кроків уряду з активізації підготовчого процесу в теперішній економічній ситуації.

Зокрема, Нацагентство відзначає, що останнім часом спостерігається суттєве уповільнення будівництва об’єктів Євро-2012, особливо об’єктів готельної інфраструктури. Це викликано низкою причин, основними з яких є: обмеженість джерел фінансування та недосконалість дозвільних процедур. Власники проектів зазначають, що комерційні банки практично не видають кредити під будівництво. Призупинене навіть фінансування у рамках попередньо погоджених кредитних ліній. Представники банків, у свою чергу, констатують, що кредитування великих об’єктів будівництва, швидше за все, не буде входити до пріоритетних напрямків діяльності банків ще протягом року. При цьому слід зазначити, що втрата 2009 року є критичною для проекту Євро-2012. Залучення приватних інвестицій для фінансування цих об’єктів також є проблематичним, оскільки представники інвестиційних компаній суттєво підвищили базовий рівень доходності проектів, під які вони готові виділяти кошти.

Тому, відзначає Є.ЧЕРВОНЕНКО, держава повинна вжити термінові заходи для стимулювання кредитної активності банків у напрямку фінансування об’єктів Євро. Для цього держава має використовувати всі важелі, у тому числі кошти, отримані у рамках позики МВФ.

Важливим фактором стримування інвестиційної активності є довга і ускладнена процедура отримання дозволів на будівництво, відзначають в Нацагентстві. Час, що витрачається на отримання дозволів, суттєво віддаляє термін введення об’єктів в експлуатацію і, відповідно, зменшує їх доходність. Для належного оформлення землі власникам необхідно проходити процедуру купівлі землі на аукціоні, що призводить до ще більших затримок в реалізації проекту і до зростання ризиків. Інвестори відзначають, що довга процедура отримання дозволів призводить до того, що об’єкти не встигають здавати до закінчення терміну оренди земельної ділянки під будівництво.

У зв’язку з усім вищезазначеним Нацагентство пропонує:

Терміново впровадити систему полегшеного отримання дозволів для об’єктів, включених до Державної цільової програми Євро-2012.

Скасувати обов’язкову процедуру аукціонного продажу землі у тому випадку, коли земельна ділянка перебувала в оренді під будівництво об’єкта Євро-2012, і термін договору оренди скінчився.

При прийнятті рішення про надання фінансової підтримки банкам у формі рекапіталізації, брати до уваги необхідність першочергового надання кредитних ресурсів під об’єкти Євро-2012.

При цьому необхідно передбачити укладання угод з власниками проектів Євро, відповідно до яких держава забезпечує стабільне надання банком кредитних ресурсів для реалізації погоджених проектів, а власник проекту несе фінансову/майнову відповідальність за своєчасне виконання плану підготовки об’єкту до чемпіонату, відзначає Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.