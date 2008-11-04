Мінспорту: серйозних проблем з будівництвом готелів до ЧЄ-12 немає

Заступник міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ переконаний, що сьогодні немає серйозних проблем і ризиків з підготовкою об`єктів до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

Р.КАРАНДЄЄВ зауважив, що наразі є певні проблеми з фінансуванням через недостатньо широку відкритість ринку кредитів, яке призвело до призупинення робіт будівельними організаціями. А для виконання всіх вимог УЄФА щодо інфраструктури розміщення, додав він, потрібно в цілому побудувати готелів утричі більше, ніж є зараз.

“Але на сьогоднішній день є відповідні гарантії від власників, інвесторів готелів, продубльовані фінансовими організаціями та банківськими установами. По кожному з усіх понад 300 готелів”, - наголосив заступник міністра.

Крім цього, зазначив він, зараз рейдову поїздку по містах-учасниках здійснює національний експерт з питань розміщення - перший заступник міністра культури та туризму Владислав КОРНІЄНКО. За його інформацією, сказав Р.КАРАНДЄЄВ, приводу для хвилювання ще немає.

“Я не бачу серйозних великих проблем і ризиків з точки зору підготовки об`єктів розміщення до Євро-2012 на сьогоднішній день і в тих умовах, які створені загальною економічною ситуацією у світі”, - підкреслив заступник міністра.

Разом з тим він звернув увагу на відсутність необхідної законодавчої бази для підготовки до Євро-2012.

“Від початку участі України у підготовці Євро-2012 не прийнято жодного закону, а не маючи новітніх правил гри, важко забезпечити більш динамічний розвиток економіки", - зазначив Р.КАРАНДЄЄВ.