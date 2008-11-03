У Павленка сподіваються 12-го числа отримати проект НСК “Олімпійський”

У Міністерстві України у справах сім`ї, молоді та спорту сподіваються, що уряд на засіданні 12 листопада затвердить Концептуальний проект (техніко-економічне обгрунтування) реконструкції національного спортивного комплексу “Олімпійський”, де мають проходити матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ.

Він зазначив, що цього тижня проект має пройти державну експертизу і на наступне засідання Кабміну, 12 листопада, буде винесений для затвердження.

“Це дозволить приймати рішення щодо генпідрядника. Тобто, офіційно визначити організацію, яка буде проводити будівельно-монтажні роботи”, - сказав Р.КАРАНДЄЄВ. Він додав, що після рішення Кабміну також можна буде визначити вартість робіт та їх обсяги.

За словами заступника міністра, УЄФА поставило вимогу розпочати будівельні роботи на НСК "Олімпійський" до кінця 2008 року, щоб мати гарантії готовності стадіону у визначені терміни. Водночас він запевнив, що сьогодні є випередження графіка на місяць, а по деяким видам робіт – і на 40 днів, тому жодних проблем із будівництвом головної арени Євро-2012 немає.

“Стадіон буде готовий до червня 2011 року. Весь комплекс будівельних робіт ми плануємо закінчити в грудні 2010 року і за перше півріччя 2011 року здійснити необхідні оздоблювальні роботи, роботи на прилеглій території, оснащення. умеблювання тощо”, - повідомив Р.КАРАНДЄЄВ.

Щодо вартості реконструкції, то заступник міністра зазначив, що остаточна сума стане відома пізніше, коли буде затверджений проект, але орієнтовно проектувальники передбачають 300 млн. євро. Такою була середня вартість реконструкції подібних стадіонів у Німеччині, Франції та Бельгії.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня німецька компанія GMP - головний проектувальник реконструкції НСК "Олімпійський" - представила перший пакет проектно-кошторисної документації – Концептуальний проект, або техніко-економічне обгрунтування (ТЕО). 23 жовтня цей проект розглянула і схвалила архітектурно-містобудівна рада Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, а 29 жовтня - архітектурно-містобудівна рада Києва.