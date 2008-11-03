Результати 13-го туру Чемпіонату України з футболу
Перша перемога Дніпра на новому стадіоні
Завершився 13-й тур Чемпіонату України з футболу.
Ось результати всіх матчів туру:
Дніпро – Кривбас 1:0 (Воробей 80)
Ворскла – Металург Д 1:0 (Янузі 90)
ФК Львів - Таврія 2:4 (Ващук 26, Гордієнко 40 - Ковпак 5, 15, Гоменюк 32, Артеменко 90+3).
Шахтар - Зоря 3:1 (Моренно 23, 80, Вілліан 68 - Джихані 2)
Металург З - Арсенал 2:1 (Годін 68, Силюк 90 - Олійник 4)
Іллічівець - ФК Харків 1:1 (Ліма 69 - Платон 7)
Динамо - Карпати 4:0 (Мілевський 19, Бангура 25, 51, Алієв 45 пен.)
Металіст - Чорноморець 2:0 (Девіч 27, 69)
Турнірна таблиця:
1 Динамо 34
2 Металіст 27
3 Металлург Д 26
4 Ворскла 23
5 Металург З 23
6 Дніпро 20
7 Шахтар 19
8 Зоря 17
9 Кривбас 15
10 Чорноморець 14
11 Карпати 12
12 Іллічівець 11
13 Арсенал 11
14 Таврія 10
15 ФК Львів 9
16 ФК Харків 8