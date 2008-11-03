Ворскла зубами вирвала перемогу у Металурга Д

У принциповому і напруженому матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу полтавська Ворскла на останніх секундах матчу вирвала перемогу з мінімальним рахунком 1:0 у донецького Металурга. Єдиний гол, прийнявши на голову фланговий навіс у боротьбі перед воротами, забив на 90 хвилині Ахмед Янузі.

Інша зустріч у Львові виявилася куди результативнішою - уболівальники побачили аж 6 голів.

ФК Львів - Таврія 2:4 (Ващук 26, Гордієнко 40 - Ковпак 5, 15, Гоменюк 32, Артеменко 90+3).