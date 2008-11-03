Клуб Реброва став чемпіоном Росії з футболу

Казанський "Рубін" достроково завоював золоті медалі чемпіонату Росії з футболу 2008 року, обігравши підмосковний "Сатурн" в 27-му турі прем`єр-ліги, повідомляє РІА "Новости".

В неділю "Рубін" (у якому грає українець Сергій Ребров) переміг "Сатурн" з рахунком 2:1. Набравши 60 очок, команда Курбана Бердиєва за три тури до закінчення чемпіонату стала недосяжною для московського ЦСКА, який з 50 очками займає друге місце.

Автором "золотого" гола став досвідчений сербський форвард "Рубіна" Саво Мілошевич, який забив на 89-ій хвилині зустрічі.

Нулі на табло, які справедливо відображали характер і зміст матчу, горіли аж до 75-ої хвилини, коли Роман Адамов, який вийшов на заміну, вразив ворота Антоніна Кінські рикошетом від дальньої штанги. Цей гол для екс-форварда "Москви", який переїхав до Казані під час сезону, став першим за "Рубін".

П`ять хвилин по тому Петро Нємов ударом зблизька зрівняв рахунок. Втім, відкладати оформлення чемпіонства до наступного матчу, який через тиждень пройде в Казані, "Рубін" не захотів. На 89-ій хвилині Мілошевич забив вирішальний гол.

"Рубін" дістав можливість оформити чемпіонство вже у 27-му турі, після того, як напередодні "Спартак" переміг ЦСКА в московському дербі, перервавши багаторічну безвиграшну серію в матчах з армійцями. Втім, ЦСКА залишається фаворитом в змаганні за срібні медалі чемпіонату.

Становище команд в турнірній таблиці: "Рубін", 60 очок (27 матчів); ЦСКА, 50 (27); "Динамо", 44 (26); "Амкар", 44 (27); "Спартак" Москва, 43 (27); "Зеніт", 43 (27)...

У чемпіонаті-2008 "Рубіну" залишилося провести три матчі: з грозненським "Тереком" (9 листопада) і "Локомотивом" (22 листопада) в Казані і з ЦСКА (16 листопада) у Москві.

"Рубін" став шостим золотим призером в історії чемпіонатів Росії з футболу після столичних "Спартака", "Локомотива", ЦСКА, владикавказької "Аланії" і пітерського "Зеніта".

"Ми щасливі! Слава Аллаху, він почув наші молитви, - емоційно заявив в ефірі телеканалу "НТВ-плюс" головний тренер казанської команди Курбан Бердиєв. - Хочу привітати наших уболівальників і керівництво республіки Татарстан... Ми довго йшли до цього і, слава Аллаху, це здійснилося".