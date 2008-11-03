Роберто Карлоса люблять «роздягати» футболісти

Відомий захисник Фенербахче Роберто Карлос роздає величезну кількість своїх футболок - саме такий цікавий факт помітила турецька газета Milliyet.

Так, на кожен матч знаменитий футболіст бере п`ять футболок – цього заледве вистачає, щоб задовольнити потреби гравців суперника Фенербахче. Роберто одержує пропозиції про обмін футболками від футболістів майже щохвилини - до виходу на поле, в перерві і після закінчення матчу. Карлос зазвичай дарує дві футболки, які використовує під час матчу, першим двом гравцям, які до нього звертаються.

Крім цього він дарує ще три своїх футболки, які приносить з собою, тим футболістам, які заходять після гри в роздягальню і просять їх. В основному за ці футболки захисник платить зі своєї кишені, тому що йому, як і іншим гравцям Фенербахче, видається певна кількість майок.

За решту Карлос платить сам і у результаті за рік витрачає на ці справи пристойну суму. Ще один цікавий нюанс - зазвичай багато футболок, підписаних Карлосом, тримають у багажниках автомобілів керівники Фенербахче. Це робиться у зв`язку з тим, що куди б вони не вирушили, люди просять у них майки з третім номером.

Footbal.ua