У Москві під час матчу «Спартак» - ЦСКА затримали 200 уболівальників

Співробітники московської міліції 1 листопада затримали близько 200 уболівальників під час матчу 27-го туру чемпіонату Росії з футболу між командами «Спартак» і ЦСКА в «Лужниках», передає Газета.Ru.

«За різні правопорушення на стадіоні «Лужники» міліціонери затримали 200 осіб, і затримання окремих хуліганів тривають уже поза спортивним комплексом. Здебільшого затримані, це молоді люди, які перебували в стані алкогольного сп`яніння», - повідомив представник штабу ГУВС із забезпечення порядку на заході.

Серйозних правопорушень на футболі не відмічено, міліціонерам вдалося їх просто не допустити, а в окремих випадках локалізувати, наголосив представник ГУВС.