Донецька залізниця відкрила у Волновасі новий залізничний вузол

На вокзалі станції Волноваха (Донецька залізниця) 31 жовтня відбулося урочисте відкриття після модернізації Волноваського залізничного вузла та ділянки Донецьк-Волноваха.

В урочистостях взяли участь заступник міністра транспорту та зв`язку України Володимир БАДАГОВ, перший заступник гендиректора «Укрзалізниці» Микола ЛУХАНІН, начальник Донецької залізниці Микола СЕРГІЄНКО, а також керівники обласних і місцевих органів влади.

За словами М.СЕРГІЄНКА, Донецька залізниця на реконструкцію ділянки Донецьк-Волноваха витратила понад 206 млн. грн.

З метою проведення на належному рівні Чемпіонату Європи з футболу серед молоді в 2009 році Донецька залізниця максимально модернізувала інфраструктуру даної ділянки дороги. Так, проведено реконструкцію на восьми станціях: Донецьк, Рутченкове, Мандрикіне, Доля, Єленовка, Південно-Донбаська, Велико-Анадоль, Волноваха. Також реконструйовано будівлі та споруди, 9 постів електричної централізації, 12 зупиночних павільйонів, платформи, перони та безліч інших об`єктів.

Ремонтно-будівельні роботи виконувалися із застосуванням сучасних матеріалів і новітніх технологій, використовувалися фасадні системи з обов`язковим утепленням стін, встановлено метало-пластикові вікна й двері, крівлі повністю оновлено металочерепицею. Всі будівлі залізничних станцій мають автономне енергоопалення, проведено впорядкування й озеленення прилеглих територій. Кожна станція запроектована в спеціальній колірній гаммі, що підкреслить її індивідуальність.

Для якіснішого обслуговування пасажирів у далекому сполученні по станції Велико-Анадоль встановлено термінальне устаткування. З метою забезпечення умов для обслуговування на вокзалах осіб із обмеженими фізичними можливостями побудовано спеціальні туалети, з`їзди.

На ділянці Донецьк-Волноваха проведено оздоровлення залізничної колії: модернізація - 77,3 км, капітальний ремонт - 33 км, середній ремонт - 8,8 км, замінено 62 комплекти стрілочних переведень на нові й виконано інші роботи.

Модернізація колії дозволить підвищити безпеку руху, плавність ходу поїздів та їх швидкість, при цьому збільшиться надійність усіх технічних пристроїв, включаючи системи автоматики, телемеханіки та зв`язку.

Також модернізовано устаткування тягових підстанцій, контактної мережі, освітлення на станціях, пристроїв сигналізації та зв`язку.

Модернізація інфраструктури Волноваського вузла й ділянки Донецьк-Волноваха дасть можливість прискорити процес формування поїздів, зменшити час простою составів, збільшити пропускну спроможність і швидкість поїздів.

Також буде покращено умови праці залізничників і умови перебування пасажирів на залізничних вокзалах за рахунок сучасного устаткування залів очікування, відкриття додаткових кас, покращення стану санітарно-побутових приміщень і умов посадки пасажирів.