27 листопада буде визначено переможця тендера з реконструкції Львівського аеропорту

27 листопада буде офіційно оголошено переможця тендера на реконструкцію до Євро-2012 міжнародного аеропорту «Львів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам 1 листопада під час перебування у Львові з нагоди урочистостей до 90-річниці утворення ЗУНР віце-прем’єр України Іван ВАСЮНИК.

Також І.ВАСЮНИК поінформував, що він сьогодні мав зустріч з міським головою Львова Андрієм САДОВИМ та львівським губернатором Миколою КМІТЕМ, з якими було досягнуто спільної домовленості про те, що генпідрядник будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові буде оголошений наступного тижня.

При цьому віце-прем’єр відзначив високий рівень професіоналізму львівського губернатора у веденні переговорних процесів з генпідрядниками в ході підготовки до Євро-2012 у Львові.