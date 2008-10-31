Васюник: підготовка об’єктів до ЧЄ-12 відбувається за графіком

В Україні підготовка більшості об’єктів до Євро-2012 відбувається за графіком і відповідно до попередніх зобов’язань.

Про це йдеться у заяві віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА щодо стану підготовки України до Євро-2012, текст якої передано УНІАН.

“Днями низка українських та закордонних ЗМІ поширили інформацію про нібито зупинку підготовки більшості об’єктів інфраструктури в Україні до Чемпіонату Європи. Така інформація є безпідставною та не відповідає дійсності”, - наголошується в заяві.

І.ВАСЮНИК повідомив, що ключові об’єкти чемпіонату зараз перебувають на стадії проектування, будівництва або реконструкції.

”Зокрема, під час останнього візиту до Києва цього тижня експерти УЄФА підтвердили, що підготовка стадіонів у більшості міст України відбувається за графіком і відповідно до попередніх зобов’язань. У кожному з приймаючих міст розпочалися роботи з реконструкції злітно-посадкових смуг аеропортів та готується проектна документація нових терміналів”, - зазначив віце-прем’єр-міністр.

І.ВАСЮНИК повідомив, що впродовж цього і наступного тижня спеціальна урядова комісія проводить зустрічі із приватними інвесторами, які надали гарантії фінансування будівництва нових готельних комплексів.

”Хочу ще раз наголосити, що світова фінансова криза не перешкодить процесу підготовки України до Євро-2012. Навпаки, значні державні інвестиції в інфраструктуру, передбачені програмою підготовки до чемпіонату, мінімізують існуючі економічні ризики та створять додаткові робочі місця”, - сказав І.ВАСЮНИК.