Червоненко: Україна і Польща як одна команда готуються до Євро-2012

Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євген ЧЕРВОНЕНКО переконаний, що Україна та Польща як одна команда продовжать співпрацю в питанні організації Євро-2012.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Є.ЧЕРВОНЕНКА з приводу висловлювання новообраного президента польської Федерації футболу Гжегожа ЛЯТО про те, що Польща, у разі неготовності України приймати Євро-2012, може організувати цей захід з Німеччиною.

”Заява Г.ЛЯТО викликала у мене збентеження. Своїми словами він образив, у першу чергу, своїх колег по футбольній федерації – Міхала ЛІСТКЕВИЧА та Григорія СУРКІСА. Адже саме вони доклали величезних зусиль, щоб Україна та Польща отримали право приймати Євро-2012”, - підкреслив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Водночас він зауважив, що Євро-2012 – це проект загальнодержавного значення, відповідальність за який взяли на себе уряди двох країн. “Тому Г.ЛЯТО не уповноважений представляти офіційну державну позицію Польщі”, - переконаний голова Нацагентства.

Є.ЧЕРВОНЕНКО також повідомив, що цієї ночі провів телефонні консультації зі своїм колегою Марчином ГЕРРОЮ, який очолює спілку PL2012 – аналог українського Національного агентства з підготовки до Євро-2012 у Польщі. “М.ГЕРРА запевнив мене, що позиція Польщі щодо партнерства з Україною залишається незмінно конструктивною”, - констатував за результатами розмови Є.ЧЕРВОНЕНКО.

У зв’язку з цим він висловив упевненість, що Україна і Польща й надалі працюватимуть на Євро-2012 як одна команда.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня новий президент Федерації футболу Польщі Гжегош ЛЯТО назвав Німеччину можливим потенційним співорганізатором у проведенні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Сьогодні, 31 жовтня, Міністр України з питань сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО офіційно звернувся до міністра спорту Польщі Мирослава ДЖЕВЕЦЬКОГО з вимогою надати пояснення щодо заяв польських посадовців про можливу заміну України як партнера в організації чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Разом із тим Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що новий керівник Федерації футболу Польщі Гжегош ЛЯТО, який зробив конфліктну заяву, вже її спростував.