Суркіс: заяви про заміну господаря ЧЄ-12 є інсинуаціями західних ЗМІ

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає будь-які заяви про можливу заміну України або Польщі як країни-господаря чемпіонату Європи з футболу 2012 року інсинуаціями західних засобів масової інформації, метою яких є дискредитація обох держав.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі президента ФФУ.

«Я не думаю, що новообраний президент Національної асоціації (футболу - УНІАН) Польщі, пан Гжегош ЛЯТО, ще не встигнувши заступити на свій пост, робить такі гучні заяви, які дискредитують нашу спільну команду, нашу спільну заявку й наші спільні цілі з підготовки й успішного проведення Євро-2012. Все інше я поки вважаю інсинуаціями західних ЗМІ, які штучно намагаються вбити клин між нашими країнами та між нашими федераціями», - підкреслює Г.СУРКІС.

Тому на даний момент він відмітає всілякого роду висловлювання свого колеги в такому роді.

Г.СУРКІС також вважає, що «ми самі, більше, ніж хто-небудь, дискредитуємо країну своїми розв`язними промовами».

«Чому – треба запитати не в мене, а в тих людей, хто приймає таких чиновників на роботу, й чому в них відсутнє почуття патріотизму й, найголовніше, відповідальності, а також контролю над власним словоблуддям», - сказав президент ФФУ.

Як повідомлялося, вчора, 30 жовтня, одне з вітчизняних інформагентств із посиланням на слова заступника голови Національного агентства України з проведення Євро-2012 Євгена ВІЛІНСЬКОГО розповсюдило інформацію про нібито припинення будівельних робіт на 80% об`єктів до Євро-2012.

Того ж дня новий керівник Федерації футболу Польщі Г.ЛЯТО заявив, що «Польща в будь-якому випадку виконає свої обіцянки, але якщо Україна цього не зробить, тоді ми можемо провести турнір разом із Німеччиною».