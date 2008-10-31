Павленко вимагає у поляків пояснень заяв щодо участі України в Євро-2012

Міністр України з питань сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО офіційно звернувся до міністра спорту Польщі Мирослава ДЖЕВЕЦЬКОГО з вимогою надати пояснення щодо заяв польських посадовців про можливу заміну України як партнера в організації чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це він повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції в УНІАН на тему “Роль та значення бізнесу в розвитку спорту”.

“Я офіційно звернувся до свого колеги, міністра спорту Польщі з вимогою надати пояснення щодо даних заяв, в любому форматі, в якому б вони не були – чи в емоційному, чи в підготовленому, бо подібного роду заяви... неможливі. Вони не заборонені, але вважаються такими, що не можуть звучати”, - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр додав, що під час зустрічей на всіх рівнях – президентському, глав урядів, міністерському - досягнуто остаточного рішення: ні Польща, ні Україна не шукають собі інших партнерів. ““Польща й Україна є одна команда в підготовці до Євро-2012. Дві держави – один турнір”, – таке головне гасло нашої співпраці, і воно повною мірою витримувалося до останнього такого випадку”, - зазначив він.

Разом із тим Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що новий керівник Федерації футболу Польщі Гжегош ЛЯТО, який зробив конфліктну заяву, вже її спростував. Ю.ПАВЛЕНКО висловив сподівання, що свої слова Г.ЛЯТО сказав “у стані ейфорії після обрання на посаду керівника ФФП”, а відповідь польського колеги підтвердить всі раніше досягнуті домовленості.

Крім того, зауважив міністр, відповідні висновки будуть зроблені й відносно заступника голови Національного агентства України з підготовки Євро-2012 Євгена ВІЛІНСЬКОГО, чиї слова про ніби-то зупинку підготовки турніру в Україні й спровокували заяву польської сторони.

“Він (Є.ВІЛІНСЬКИЙ - УНІАН) не уповноважений робити такого роду заяви, це прерогатива віце-прем’єра (Івана ВАСЮНИКА - УНІАН) та профільних міністрів”, - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомлялося, вчора, 30 жовтня, одне з вітчизняних інформагентств з посиланням на слова заступника голови Нацагентства з Євро-2012 Є.ВІЛІНСЬКОГО поширило інформацію про нібито припинення будівельних робіт на 80% об’єктах Євро-2012.

У той же день новий керівник Федерації футболу Польщі Г.ЛЯТО заявив, що “Польща в будь-якому разі виконає свої обіцянки, але якщо Україна цього не зробить, тоді ми можемо провести турнір разом з Німеччиною”.