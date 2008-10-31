Гравець «Реала» втратив свідомість під час матчу (фото)

Матч між королівськими командами Уніона і Мадрида позначився дуже неприємною подією.

Після однієї з атак мадридців Рубен Де ла Ред, який йшов на свою половину поля, ні з того, ні з сього впав на траву. Впав зовсім не акуратно, а як підкошений. Просто, носом в газон. Видовище, відверто кажучи, шокувало.

Медики не примусили себе чекати. Вони намагалися прямо на полі привести Рубена до тями. У цей час очі у гравця були відкриті, але не відображали ніяких емоцій. Де ла Реда на носилках віднесли в роздягальню, де футболіст і опам`ятався. Навіть Бернд Шустер відправився поцікавитися здоров`ям підопічного.

Рубен самостійно зміг зайти в машину швидкої допомоги, яка відвезла його в місцеву клініку, пише football.ua.

КП в Украине