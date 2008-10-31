В Нацагентстві Євро-2012 пояснюють, що “зупинка будівництва на 80% об’єктах чемпіонату” стосується лише готелів

Заступник голови Національного агентства з питань підготовки Євро-2012 Євген ВІЛІНСЬКИЙ заявляє, що його слова про “зупинку будівництва 80% об’єктів Чемпіонату Європи-2012”, сказані напередодні, стосувалися лише готельної інфраструктури майбутнього турніру.

“Хотів би зазначити, що ці слова були сказані на зустрічі з девелоперами якраз по питаннях інфраструктури розміщення. Дійсно, ми проїхалися, у мене навіть звіт є, по Дніпропетровську і, звичайно, стадіон там вже є, по інших об’єктах є, а починаємо дивитися готелі – “роботи не виконуються”, “роботи не виконуються”, “роботи не виконуються”...“, - сказав він сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН.

“На жаль, поширені вчора мої слова "про нібито повне припинення підготовки до чемпіонату - УНІАН“ були вирвані з контексту діалогу, що проходив в рамках зустрічі”, - підкреслив заступник голови Нацагентства з Євро-2012, додавши, що розуміє зацікавленість преси в “скандальних фразах, які витягуються з контексту”.

За словами Є.ВІЛІНСЬКОГО, головною причиною призупинення будівництва готелів дійсно є відсутність коштів, пов’язана з припиненням кредитування через проблеми в банківській системі. “І це відзначають майже всі замовники будівництва”, - зазначив він.

Інші напрямки підготовки Євро-2012 не викликають занепокоєння у керівництва Нацагентства з Євро-2012.

“Спортивна інфраструктура готується – це перше, і по-друге, де державне фінансування, там об’єкти теж готуються. Тут треба віддати належне Міністерству фінансів, що ті проекти, які мають титул, які підготовлені до фінансування, вони фінансуються своєчасно”, - повідомив Є.ВІЛІНСЬКИЙ.

Він також торкнувся заяви новопризначеного керівника Федерації футболу Польщі Гжегоша ЛЯТО про те, що його країна зможе провести чемпіонат Європи з Німеччиною, якщо Україна не встигне підготуватися.

“Це не партнерська позиція. Якщо вже брати історію процесу, то саме українська сторона була застрельщиком, і поляків ми запросили... не думаю, що це позиція і польського уряду, і польської громадськості. Сподіваюся, що пан ЛЯТО внесе корективи, пояснить свої слова, бо ми всюди декларували, що ми дійсно працюємо як одна єдина команда з поляками”, - наголосив Є.ВІЛІНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, вчора, 30 жовтня, одне з вітчизняних інформагентств з посиланням на слова заступника голови Нацагентства з Євро-2012 Євгена ВІЛІНСЬКОГО поширило інформацію про начебто припинення будівельних робіт на 80% об’єктах Євро-2012. Коментуючи це повідомлення, новий керівник Федерації футболу Польщі Гжегош ЛЯТО в інтерв’ю “Німецькій хвилі” заявив, що “Польща в будь-якому разі виконає свої обіцянки, але якщо Україна цього не зробить, тоді ми можемо провести турнір разом з Німеччиною”.