Жіноча збірна з футболу представить Україну на Євро-2009

Національна жіноча футбольна збірна України 30 жовтня в Чернігові перемогла команду Словенії в останньому відбірковому матчі до Чемпіонату Європи 2009 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Українки відкрили рахунок вже на четвертій хвилині – відзначилась Віра ДЯТЕЛ, а на 72-й хвилині Дарина АПАНАЩЕНКО поставила фінальну крапку, зазначили в прес-службі.

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО привітав українок з історичним результатом, оскільки жіноча команда вперше виходить у фінальну частину європейської першості.

«Окремо хотілось би відзначити вагомий вклад головного тренера команди Анатолія КУЦЕВА, який створив чудовий мікроклімат у команді і спільно з колективом помічників та однодумців здійснив мрію багатьох - вперше в історії українського жіночого футболу представляти державу в еліті європейського футболу», - йдеться у привітанні Ю.ПАВЛЕНКА.

Міністр побажав спортсменкам успіхів на подальшому нелегкому шляху у матчах Євро-2009, які пройдуть у Фінляндії.

***Команди Англії, Швеції, Франції, Німеччини, Данії, Норвегії та господарів турніру Фінляндії потрапили до фінальної стадії напряму. Через раунди плей-офф вже вийшли команди Італії та Росії. Дві інші команди визначаться невдовзі у матчах Нідерланди - Іспанія (перший матч - 2:0) та Ісландія - Ірландія (1:1).

18 листопада в Гельсінкі відбудеться жеребкування вирішального раунду.