У Польщі вже згодні поміняти Україну на Німеччину у Євро-2012

Новий президент Федерації футболу Польщі Ґжеґош Лято назвав Німеччину можливим потенційним співорганізатором у проведенні європейської футбольної першості Євро-2012. З такою заявою він виступив за кілька годин після свого обрання на посаду президента федерації, повідомляє Німецька хвиля.

Польща в будь-якому разі виконає свої обіцянки, сказав Лято: «Але якщо Україна цього не зробить, тоді ми можемо провести турнір разом з Німеччиною». У той час, як Польща, обравши нове керівництво національної футбольної федерації, подолала суперечки з ФІФА навколо питання про політичне втручання в спорт, з України надійшло повідомлення, що через міжнародну фінансову кризу на 80 відсотках об`єктів, пов`язаних з майбутньою європейською першістю, будівництво зупинилося. Німецькі інформаційні агентства цитують у зв`язку з цим заступника глави Національного агентства з Євро-2012 Євгена Вілінського.

Німецький футбольний союз досі категорично відхиляв можливість взяти на себе проведення Євро-2012 і висловлював довіру обом організаторам першості.