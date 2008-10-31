Литвин: для подолання кризи маємо усвідомити глибину падіння економіки

Голова фракції Блоку Литвина, голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що для подолання кризи, необхідно, щоб влада і суспільство усвідомила глибину падіння української економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народної партії, про це В.ЛИТВИН заявив 30 жовтня під час робочої поїздки до Івано-Франківська.

“Сьогодні економічна криза посилюється політичною кризою, яка вже досягла апогею. Необхідно, щоб в Україні було забезпечене функціонування стабільної і відповідальної влади. Політикам потрібно відмовитися від того, щоб, у цій складній для нації ситуації, намагатися переграти один одного”, - заявив депутат.

На його думку, необхідно сформувати уряд народної довіри, бо “якщо не буде розуміння і підтримки людей, жодні дії не дістануть потрібного результату”.

Коментуючи ситуацію у банківській сфері, лідер Народної партії зазначив, що в першу чергу потрібно “попіклуватися, про громадян, більшість з яких не має великих рахунків у банках”. “Зарплат людям ледь вистачає на скромний стіл та оплату комунальних послуг. Держава повинна захистити їх від галопуючої інфляції за рахунок спеціальних виплат. Соціальні виплати підтримають найбідніших та стимулювати попит на продукцію національних виробників”, – зауважив політик.

На думку В.ЛИТВИНА, для того, щоб у нинішніх умовах “українська економіка запрацювала”, необхідно розвивати внутрішній ринок, знаходити збут для продукції і робити все для того, щоб люди не позбавлялися робочих місць.

Говорячи про конкретні напрямки реалізації антикризових заходів, ЛИТВИН відмітив роль у цьому підготовки до футбольної першості Євро-2012.

«Євро-2012 вимагає виконання величезного обсягу будівельних робіт по спорудженню спортивних та туристичних будівель і доріг. На цій роботі потрібно зосередити виключно українські можливості, українські компанії, українських людей - дати їм можливість працювати і заробляти. Там, де це можливо, потрібно максимально відмовитися від послуг іноземних компаній”, - підкреслив голова Народної партії.