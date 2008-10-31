Бекхем приєднається до ”Мілана”
08:44, 31 жовтня 2008Футбол 2012
0 0
На правах оренди
Італійський футбольний клуб "Мілан" оголосив, що угоди про оренду англійського півзахисника Девіда БЕКХЕМА з "Лос-Анджелес Гелексі" (США) досягнуто, передає АР.
Орендний договір колишнього капітана збірної Англії почнеться 7 січня 2009 р. Поки точно не повідомляється, як довго Д.БЕКХЕМ залишиться в "Мілані", але раніше вказувалося, що оренда 33-річного гравця продовжиться до кінця сезону в Італії (до травня), відзначає РІА Новости.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter