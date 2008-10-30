Аеропорти «Жуляни» (Київ), «Харків» і «Донецьк» передадуть Мінтрансу

Після завершення реконструкції аеродромні комплекси таких міжнародних аеропортів, як «Харків», «Донецьк» і «Жуляни» (Київ) буде гарантовано передано з комунальної до державної власності, тобто на баланс Міністерства транспорту і зв`язку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансзв`язку.

На підтвердження цього міськради Києва, Харкова і Донецька вже узгодили і підписали відповідні угоди, затверджені протокольно.

Нагадаємо, міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ відстоює необхідність передачі аеродромних комплексів до державної власності. Він вважає, що це, перш за все, сприятиме гідному контролю за безпекою польотів в українських аеропортах.

Міністерство транспорту і зв`язку розробляє Програму розвитку аеропортів до кінця 2008 - початку наступного року на основі концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів України до 2020 року, яку 5 березня затвердив уряд.

У прийнятій концепції злітно-посадочні смуги, безпека, управління потоками в аеропортах закріплені за державою, а термінали, заправки і все решта, що стосується роботи з пасажирами і перевезення вантажів, пропонується передати у приватну власність.

У концепції також ухвалено рішення повернути з комунальної у державну власність 24 аеропорти і передбачена необхідність зберегти у держвласності аеропорти «Бориспіль» (Київ), «Бердянськ», «Дніпропетровськ» і «Львів».