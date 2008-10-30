Підготовчі роботи в аеропорту Донецька почнуться в січні 2009р.

У Донецьку підготовчі роботи на будівництві нового аеровокзалу до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року почнуться в січні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам під час Міжнародного інвестиційного саміту в Донецькій області заступник голови облради Ігор КОВАЛЬ.

«Підготовчі роботи почнуться з січня наступного року… А навесні ми повинні інтенсивно почати будівельні роботи», - сказав він.

«Виходячи з досвіду будівництва таких складних об`єктів, ми перебуваємо не в критичній, але напруженій зоні... На будівництво відводиться близько 36 місяців. Термін реальний, такий досвід будівництва є в Європі. Сподіватимемося, що ми встигнемо», - сказав заступник голови облради.

Він також наголосив, що інтерес у інвесторів до проекту нового аеровокзалу є. «Надходять дзвінки від інвесторів і наших, і закордонних», – сказав І.КОВАЛЬ, додавши, що він поки не може назвати тих, хто цікавиться цим проектом.

«За рахунок коштів обласної ради ми підготували проект, який перебуває на стадії отримання експертизи. Наскільки він задовольнятиме орендаря, ми цього поки не можемо сказати. Але якщо нам запропонують кращий варіант, чому ми повинні відмовлятися? Принаймні, той проект, який є, він дає змогу швидше почати підготовчі роботи та безпосередньо будівництво», - сказав І.КОВАЛЬ.

Він також заявив, що до інвестора «вимог щодо сум немає». «У нас просто є вимоги, щоб аеропорт відповідав усім міжнародним стандартам і нормам IKAO, а також категорії комфортності З», – зазначив він.

«Тендер щодо аеровокзалу оголосять у грудні, а результати будуть через 30 днів», - сказав І.КОВАЛЬ.