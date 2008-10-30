Генпідрядника будівництва стадіону у Львові визначать до 20 листопада

Генерального підрядника будівництва стадіону у Львові до Євро-2012 повинні визначити до 20 листопада.

Про це кореспондентові УНІАН у телефонній розмові повідомив директор департаменту "Євро-2012" Львівської міськради Олег ЗАСАДНИЙ.

За його словами, через тиждень буде оголошено конкурс на визначення генпідрядника будівництва стадіону.

За даними О.ЗАСАДНОГО, на сьогодні готовність брати участь у будівництві стадіону задекларували шість компаній, серед яких компанії з Німеччини (Hochtief Construction AG), Туреччина (Yeditepe), Італія, Іспанія, Канада («Росан-інвест», Львів, представництво «SNC-Lavalin») та Україна («Азовінтекс», ІСД).

Директор департаменту також зазначив, що навколо стадіону виділено земельну ділянку.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня у Львові почалися підготовчі роботи на місці будівництва стадіону до Євро-2012 на вул. Стрийській - Кільцевій.

Під будівництво стадіону виділено земельну ділянку площею 25 га, з яких 16 га займе стадіон, 9 га відведено для інвесторів під будівництво інфраструктури.

Вартість будівництва стадіону оцінюється в 85 млн. євро.

4 серпня на сесії Львівської міської ради було ухвалено рішення про виділення 80 млн. грн. на початкові роботи зі спорудження стадіону.

16 жовтня Львівська міськрада ухвалила рішення, згідно з яким до 15 листопада міський голова має провести відкриті конкурси для визначення інвестора та генпідрядника будівництва стадіону до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Також у жовтні Львівська міськрада створила комісію, яка має визначити генерального підрядника з будівництва стадіону та проаналізувати пропозиції про забудову територій біля нової спортивної арени.

До складу комісії увійшли представники фракцій Львівської міськради, а очолив її перший заступник міського голови Олег СИНЮТКА.