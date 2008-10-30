Аеропорти Луганська і Маріуполя прийматимуть гостей Євро-2012

Аеропорти Луганська і Маріуполя залучатимуться до прийому пасажирів під час проведення в Донецьку матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам під час Міжнародного інвестиційного саміту Донецької області заступник голови облради Ігор КОВАЛЬ.

Він зазначив, що старий аеровокзал в Донецьку за пасажиропотоком обслуговуватиме 500 пасажирів за годину, новий аеровокзал - 1000 пасажирів за годину. За словами І.КОВАЛЯ, така пропускна спроможність не забезпечує повноцінне обслуговування 35 тис. пасажирів.

«Тому ми на сьогоднішній день ведемо переговори з Луганською областю, де братиме участь аеропорт Луганська, і з Маріуполем. І плюс до всього, напевно, не обійдемося без тимчасових терміналів», - сказав І.КОВАЛЬ.

Крім того, він додав, що ведеться залучення інвесторів для розвитку аеропорту в Краматорську. «Річ у тому, що за часів Радянського Союзу в Краматорську була дуже добра злітно-посадочна смуга. Але, на жаль, через те, що він сьогодні не в повному обсягу експлуатується, є необхідність його реанімації. Для цього ми намагаємося залучити туди інвесторів», - сказав І.КОВАЛЬ.

На його думку, інвестор побачить в Краматорську «в першу чергу, напевно, можливість використання приватної авіації, легкої, спортивної». «У Європі вони дуже добре присутні», - додав заступник голови облради.